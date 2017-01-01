Geniş bahçe kullanımlı daireler
Marina manzaralı, geniş balkonlu
daireler
Eşsiz konumu ile "Deniz manzaralı"
daireler
Açık yüzme havuzu, çocuk park alanı, seyir
terası ile deniz manzaralı daireler
© 2017 Ağaoğlu Cadde İnşaat: Bir
Kuruluşudur. Biz sizi arayalım | 444 6 777
© 2017 Ağaoğlu Cadde İnşaat: Bir
Kuruluşudur. Biz sizi arayalım | 444 6 777
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