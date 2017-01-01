BİLGİLENDİRME YAZISI

Bu formda verdiğim kişisel bilgilerimin, Ağaoğlu Cadde İnşaat, şirket ortakları, bağlı olduğu kurumlar ve işbirliği içinde olduğu kurumların her türlü pazarlama faaliyetleri, kampanyaları, reklamları ve iletişim çalışmaları uygulamalarında kullanmasına, saklanmasına ve paylaşımına muvafakat ediyor ve izin veriyorum. Ağaoğlu Cadde İnşaat’ın tüm duyurularını almak istiyorum.



Müşteri kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinin devam etmemesini ve veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini Ağaoğlu Cadde İnşaat’a info@agaoglu.com.tr adresinden iletebilir ve üyeliğini iptal edebilir.